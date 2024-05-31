Фестиваль альтернативного студенческого творчества «AIR KGIK» прошел в КГИК

На несколько часов беседка вуза превратилась в открытую арт-площадку для самовыражения.

«Это повод собраться вместе, насладиться искусством, посмотреть что-то интересное, еще раз прийти в любимый вуз. Мне нравится группа, которая сейчас играет, нравится, что моя работа выставлена», — поделилась студентка КГИК Мария Денисова.

Проводится фестиваль уже четвертый год. В этот раз тематикой праздника стала кириллица. Слова и смыслы в шрифтах и графике — одна из любимых тем в дизайне.

«Среди большинства людей есть такая история, что латиница как будто бы красивее. На нашей выставке мы хотели отобразить, что кириллический алфавит тоже можно сделать дизайнерским. Из него можно создавать композиции», — рассказал доцент КГИК Анатолий Куликов.

Вместо духовых инструментов — гитары. Китель и фуражки сменили джинсы и кожаные куртки. Воспитанники музыкального кадетского корпуса впервые вышли на публику в новом амплуа и с непривычным сценическим репертуаром. Зрители оценили перевоплощение овациями. На фестивале студенты разных курсов и направлений не просто демонстрируют свое творчество, но и вдохновляются на новые формы и смыслы, создают творческие тандемы, рождают неожиданные идеи.

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