В станице Пластуновской 1–2 июня пройдет музыкальный фестиваль «Лестница в небо»

Его организует благотворительный фонд Андрея Андреева. Это фестиваль, который полюбили тысячи поклонников рока по всей стране.

Проехать полстраны для меломанов не проблема, когда в одном месте оказываются звезды российской и мировой эстрады. Некоторые из них уже записали видеоприглашение.

«От лица коллектива приглашаю всех на фестиваль «Лестница в небо». Прекрасный фестиваль, который пройдет под Краснодаром» — говорит участник группы «Северный флот» Александр Леонтьев.

«Сложно было организовать приезд артистов сюда, потому что есть внешние факторы, которые влияют на наши решения. В этом году было непросто, но у нас очень классная команда, которая скооперировалась, все продумала. Мы везем очень большой состав», — отмечает член команды организаторов фестиваля «Лестница в небо» Маргарита Ханчалян.

«Лестницу в небо» уже строят: сцена готова, выставляют свет. Двухдневный формат — это эксперимент. В субботу выступят рок-исполнители, а в воскресенье, по просьбе поклонников, пригласили поп-артистов.

Фестиваль проходит при поддержке благотворительного фонда. Часть средств направят на социальные проекты.

«Наша традиция, благотворительный фонд существует с 2014 года. Все это время мы поддерживаем талантливую молодежь, в том числе студентов. Выбираем лучших из лучших и поддерживаем их именными премиями фонда», — рассказывает организатор фестиваля «Лестница в небо» Анна Слитникова.

Площадкой для встречи вновь стала «Усадьба Фамилия». Кроме концертной программы, партнеры фестиваля подготовили различные активности. Будут разыгрывать подарки, предусмотрели и место для зарядки гаджетов. Зона фудкорта предложит блюда на мангале.

«Один из наших основных партнеров — «Пятерочка», которая организовала на площадке зону, где будет возведена шестиметровая башня, что позволит нашим гостям смотреть концерт с высоты», — говорит маркетолог клуба загородного отдыха «Усадьба Фамилия» Ирина Булгакова

Над подготовкой шоу-программы работают более 200 человек, особое внимание уделили качеству звука.

«Чтобы провести двухдневный фестиваль, наша работа начинается уже с завтрашнего утра. Начинаются саундчеки, они идут до ночи. Потом с утра опять саундчеки», — делится генеральный подрядчик Александр Зуев.

И все это чтобы зрители остались довольными. Еще продумали трансфер гостей из Краснодара, работают шаттлы из трех точек города — ТЦ «OZ МОЛЛ» и «Красная площадь», Краснодарский театр драмы.

Также организаторы продумали вопросы безопасности — на месте будут дежурить бригады скорой помощи, спасатели и полиция. «Лестница в небо» распахнет свои двери 1 и 2 июня, билеты еще есть.