Фестиваль «Александровская крепость: Троицкая ветка» пройдет на Кубани в июне

Основной большой фестиваль «Александровская крепость» пройдет в Усть-Лабинске только осенью, однако организаторы решили провести летний «камерный спин-офф» в последние выходные июня.

На музыкальных сценах фестиваля «Александровская крепость: Троицкая ветка» 22 и 23 июня выступят группы «Ундервуд», «Оттава Ё», hodíla ízba, «Партизан FM», а также Сергей Старостин и Женя Любич. На театральных сценах пройдут премьеры 12 южных театров и уличный спектакль студентов ГИТИСА.

В книжной программе гостей фестиваля ждет встреча с Леонидом Юзефовичем, Евгенией Некрасовой и Анной Матвеевой, на фольклорных мастер-классах — уроки хороводов, вокала и лезгинки.

«Друзья, у нас для вас небольшой сюрприз. Хотя, если честно, большой. Положа руку на сердце — огромный. Согласитесь, тяжело ждать фестиваля целый год. Особенно если это фестиваль «Александровская крепость». Поэтому 22 и 23 июня мы приглашаем вас на летний фестиваль «Александровская крепость: Троицкая ветка». Мы немного увлеклись, и кажется, у нас снова получился «какой-то невообразимый замес», — сообщает пресс-служба фестиваля в Telegram.

Первый день фестиваля будет посвящен репрессиям против казаков в годы Гражданской войны и после нее. Зрители смогут узнать историю при помощи театра, музыки, обсуждений с писателями и этнографами и интерактивных экспозиций.

Троицу на фестивале планируют отпраздновать народными гуляниями с хороводами и песнями. Гости будут наряжать троицкое дерево и плести троицкие венки, а также печь троицких жаворонков и хоронить ненастоящую кукушку.

Подробное расписание опубликуют 10 июня на сайте фестиваля, подробности можно узнать в Telegram-канале.

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