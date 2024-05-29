Международный фестиваль «КиноБраво» впервые пройдет в Сочи в 2024 году

Новый кинофестиваль на курорте планируют провести с 28 сентября по 4 октября. На нем зрителям представят фильмы из 13 стран.

По словам организаторов фестиваля «КиноБраво» сейчас ведутся переговоры с представителями киноиндустрии из Китая, Сербии, Бразилии, Индии, Казахстана, Турции, Ирана, ЮАР, Саудовской Аравии, Египта и Эфиопии.

Организатором фестиваля «КиноБраво» выступает «Русская медиагруппа», которой принадлежат радиостанции: «Русское радио», DFM, «Хит FM» и Radio Monte Carlo. Генеральный продюсер кинофестиваля — певица и актриса Елена Север.

Основную программу фестиваля оценит международное жюри, которое возглавит экс-директор Венецианского кинофестиваля, Марко Мюллер, сообщает ТАСС.

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