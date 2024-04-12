Ферму альпак и новые объекты энотуризма откроют под Новороссийском

Агротуристический комплекс в хуторе Семигорском откроется 13 апреля.

Для гостей подготовили специальную праздничную программу — для них организуют прогулку по ландшафтному парку, знакомство с альпаками, мастер-классы и живую музыку. Кроме того, будет работать сувенирная лавка.

«Сельский туризм, и в особенности энотуризм, на Кубани активно развиваются. За последние 10 лет количество винодельческих хозяйств региона, принимающих туристов, возросло в 6 раз — с 5 до 30. В том числе 20 виноделен входят в национальный маршрут «Винные дороги Краснодарского края». Посещаемость объектов энотуризма региона также ежегодно растет — по итогам 2023 года она составила более 1 млн человек, что в 5 раз больше, чем годом ранее. Во многом такому стремительному росту способствовало проведение эногастрономического фестиваля «Черноморская винная неделя», — сказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Михаил Зарицкий.

Посетить новый агротуристический комплекс можно посетить в составе экскурсионной группы или самостоятельно. Во время экскурсии гид расскажет обо всех локациях объекта, в том числе о поле пряных трав — на нем растут более 20 сортов мяты, лаванда, тимьян, тархун и розмарин. На той же поляне предложат чай, состав может выбрать каждый гость для себя. Посмотреть на закат или рассвет можно в глэмпинге, кроме того, на территории комплекса откроется винодельня.

В окрестностях Новороссийска для туристов к лету откроют еще три объекта энотуризма. Среди нет — винодельческий дом «Бюрнье» в станице Натухаевской: там организуют экскурсии с дегустациями, а в сезон начнет работать глэмпинг. Также в Натухаевской туристов будет принимать винодельня «Раевское» — гости смогут познакомиться с историей винодельни, посетить виноградники и узнать об особенностях терруара и агротехнических приемах работы с описанием технологий создания вина.

Молодую винодельню «Реликта» можно посетить в Семигорском — там планируют построить ресторан и отель, а также создать культурное пространство. На винодельне будут рассказывать о производстве вина и привлекать туристов к уборке урожая, пресс-служба администрации Краснодарского края.

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