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Фермеры Кубани смогут продавать свои овощи и корма на специальном сайте

Экономика
11.08.2022 10:51
Ссылка https://kuban24.tv/item/fermery-kubani-smogut-prodavat-svoi-ovoshhi-i-korma-na-spetsialnom-sajte
Фермеры Кубани смогут продавать свои овощи и корма на специальном сайте
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Новый сервис поможет находить продавцов и покупателей аграрной продукции по всему миру. Разместить информацию на нем можно бесплатно.

Разработан специальный сайт для продажи сельхозтоваров, помощи в поиске покупателей и партнеров. Сервис востребован у частных, подсобных, фермерских хозяйств, производителей семян и саженцев, добытчиков рыбы и морепродуктов, овощебаз, производителей сельскохозяйственной техники, оборудования, химии и прочего.

Вся информация на портале проверяется на достоверность с помощью системы верификации. Для удобства создан каталог, состоящий из 16 категорий, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Узнать информацию о фермерском портале можно по телефону: 8(800) 234-17-75.

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