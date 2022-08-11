Фермеры Кубани смогут продавать свои овощи и корма на специальном сайте

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Новый сервис поможет находить продавцов и покупателей аграрной продукции по всему миру. Разместить информацию на нем можно бесплатно.

Разработан специальный сайт для продажи сельхозтоваров, помощи в поиске покупателей и партнеров. Сервис востребован у частных, подсобных, фермерских хозяйств, производителей семян и саженцев, добытчиков рыбы и морепродуктов, овощебаз, производителей сельскохозяйственной техники, оборудования, химии и прочего.

Вся информация на портале проверяется на достоверность с помощью системы верификации. Для удобства создан каталог, состоящий из 16 категорий, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Узнать информацию о фермерском портале можно по телефону: 8(800) 234-17-75.

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