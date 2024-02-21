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Фермеру грозит до 7 лет колонии за организацию нелегальной миграции на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/fermeru-grozit-do-7-let-kolonii-za-organizatsiyu-nelegalnoj-migratsii-na-kubani
Фермеру грозит до 7 лет колонии за организацию нелегальной миграции на Кубани
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Житель станицы Старонижестеблиевской незаконно привлек к работам на своих теплицах более 40 иностранцев.

Фермер создал условия для проживания мигрантов: жилые помещения с электричеством, кухней и необходимыми бытовыми предметами. Иностранцы работали на его теплицах за денежное вознаграждение, однако в России они находились незаконно.

В связи с этим на 53-летнего местного жителя завели уголовное дело об организации нелегальной миграции по ч.2 ст. 322.1 УК РФ. Ему грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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