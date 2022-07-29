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Фермер Александр Семеренко: кооперативы упрощают реализацию товара

Экономика
29.07.2022 09:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/fermer-aleksandr-semerenko-kooperativy-uproshhayut-realizatsiyu-tovara
Видео канала «Кубань 24»

Сейчас у кубанских земледельцев высокая рабочая нагрузка. Овощеводы испытывают катастрофическую нехватку времени. В разгаре овощной сезон.

Работы в поле много. Чтобы упростить решение вопросов по реализации урожая, фермеры создают кооперативы. Один из них работает в Кореновском районе.

«Полностью вся инфраструктура помогает организовать переборку, упаковку, мойку, фасовку, охлаждение и доставку до потребителя в самом лучшем виде», — сказал фермер Александр Семеренко.

Товар в ангаре не залеживается и поступает на прилавки к покупателям. В основном кубанский продукт реализуют крупные торговые сети. Однако овощи кореновских фермеров также можно встретить на московских и питерских рынках. Например, сейчас сезон кабачков и цукини.

Читайте также: в Краснодарском крае фермерам выдадут на льготных условиях 685 торговых мест.

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