Фермер 13 раз выстрелил из травмата в брата из-за спора о земле в Ставропольском крае

Преступление произошло в Нефтекумском районе днем 19 ноября. Злоумышленник некоторые время скрывался, но позже решил рассказать о содеянном правоохранителям.

По версии следствия, 36-летний глава крестьянско-фермерского хозяйства долгое время конфликтовал с 33-летним двоюродным братом из-за раздела сельскохозяйственных земель. Во время очередной ссоры он не менее 13 раз выстрелил в кузена из травматического пистолета. После этого фермер сел в автомобиль и уехал. По пути он выкинул оружие.

Потерпевший получил множественные пулевые ранения и упал на землю. Родной брат нашел его и отвез в больницу. Мужчине удалось сохранить жизнь благодаря своевременно оказанной помощи медиков.

Возбудили уголовное дело. Задержанного мужчину подозревают в покушении на убийство брата. За это преступление ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Сейчас его заключили под стражу, сообщает пресс-служба СК РФ.

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