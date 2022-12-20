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Фермер 13 раз выстрелил из травмата в брата из-за спора о земле в Ставропольском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/fermer-13-raz-vystrelil-iz-travmata-v-brata-iz-za-spora-o-zemle-v-stavropolskom-krae
Видео пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Преступление произошло в Нефтекумском районе днем 19 ноября. Злоумышленник некоторые время скрывался, но позже решил рассказать о содеянном правоохранителям.

По версии следствия, 36-летний глава крестьянско-фермерского хозяйства долгое время конфликтовал с 33-летним двоюродным братом из-за раздела сельскохозяйственных земель. Во время очередной ссоры он не менее 13 раз выстрелил в кузена из травматического пистолета. После этого фермер сел в автомобиль и уехал. По пути он выкинул оружие.

Потерпевший получил множественные пулевые ранения и упал на землю. Родной брат нашел его и отвез в больницу. Мужчине удалось сохранить жизнь благодаря своевременно оказанной помощи медиков.

Возбудили уголовное дело. Задержанного мужчину подозревают в покушении на убийство брата. За это преступление ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Сейчас его заключили под стражу, сообщает пресс-служба СК РФ.

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