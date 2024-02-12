Ферма из Калининского района не смогла взыскать с властей 413 млн рублей

ООО «Кубанский молочно-товарный комплекс» (КМТК) из Калининского района подал иск в суд о возмещении убытков в размере 413,2 млн рублей.

По данным картотеки арбитражных дел, в начале 2014 года ферма заключила с венгерской компанией контракт на поставку из Америки 800 высокоудойных коров голштинской породы за 2 млн долларов. Кубанская ветеринарная инспекция предупредила сельхозтоваропроизводителя о том, что у находящегося на карантине перед отправкой скота выявили 12 положительных проб на инфекционную катаральную лихорадку КРС. Компанию предупредили о том, что ввезти животных в Краснодарский край будет невозможно, а также о том, что в случае ввоза скот будет уничтожен. Несмотря на это, предприятие ввезло через Новороссийский порт 751 корову.

После прибытия скота на территории молочно-товарной фермы в 2 км от станицы Старовеличковской был введен карантин. Из 750 исследованных проб 176 показали положительные результаты. Было принято решение отправить всех ввезенных из США коров на убой. Предприятие попыталось обжаловать решения кубанских властей, но Арбитражный суд Краснодарского края признал акты законными. Руководство предприятия оштрафовали за неисполнение предписания властей.

Позже экспертиза установила, что у коров отсутствовал возбудитель болезни. Сельхозпроизводитель оценил убытки и направил в суд иск к администрации Краснодарского края, региональным департаментам ветеринарии и финансов, федеральному и краевому минфинам, а также кубанскому минсельхозу и краевой прокуратуре о возмещении расходов на покупку и содержание американских коров.

Однако суд признал законными решения кубанских властей об объявлении карантина. Суд также учел этот факт и признал действия производителя, который ввез в России коров вопреки предупреждениям ветеринаров, недобросовестными.

Решение было оспорено. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал решение нижестоящей инстанции и также отказал КМТК в удовлетворении финансовых требований. Кроме того, суд указал, что понесенные расходы КМТК не могут быть признаны добросовестными и разумными, так как они возникли в результате его неправомерных действий и несоблюдения требований ветеринарного законодательства.

Кроме того, в конце 2022 года налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании Кубанского молочно-товарного комплекса банкротом, пишет «Коммерсантъ».

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