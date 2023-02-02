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Фельдшеры приняли роды в машине скорой помощи в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/feldshery-prinyali-rody-v-mashine-skoroj-pomoshhi-v-novorossijske
Фельдшеры приняли роды в машине скорой помощи в Новороссийске
Фото пресс-службы ГБУЗ ГБ 1 Новороссийска

Вызов врачам скорой помощи поступил в 7:30. Женщина сообщила, что у нее начались схватки. Специалисты незамедлительно выехали на место.

Для женщины это были уже четвертые роды, а в этом случае они могут протекать стремительно. Фельдшеры скорой помощи Марина Петрова и Наталья Абрамян, принявшие пациентку, очень надеялись, что успеют довезти пациентку до Перинатального центра — предстояло проехать всего несколько километров.

В пути фельдшеры обратили внимание, что схватки участились и стали более продолжительными. С учетом того, что у пациентки это четвертые роды, стало понятно, что они будут стремительными. В таких случаях часто не хватает времени, чтобы доехать до роддома. Фельдшеры приготовились принимать ребенка. Они объяснили пациентке, как действовать, и попросили слушать рекомендации. По словам медиков, женщина совсем не боялась и во всем их слушалась. Уже через несколько минут на свет появилась девочка. До роддома оставался один километр.

«Девочка закричала сразу. Мамочка чувствовала себя хорошо и поблагодарила фельдшеров бригады скорой помощи. Медицинские работники желают здоровья маме и малышке, и очень рады, что помогли свершиться чуду рождения!» — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГБУЗ ГБ № 1 Новороссийска.

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