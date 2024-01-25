Фельдшер почти вплавь добрался по затопленной улице к ребенку в Белореченске

Вызов в скорую помощь поступил 24 января около 22:00.

Родители сообщили, что 6-летний ребенок задыхается. Скорая выехала на адрес, но улица оказалась полностью затопленной, а из-за мороза и вовсе покрылась льдом, рассказал фельдшер Белореченской ЦРБ Денис Сорокин.

Колеса машины скорой помощи провалились под лед. Вытаскивать ее сразу не стали — фельдшер не знал, в каком состоянии девочка, поэтому пошел к ее дому пешком.

Госпитализация заболевшей не потребовалась — у нее диагностировали ОРВИ. Врач оказал ребенку первую помощь и дал рекомендации, пишет «КП-Кубань».

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