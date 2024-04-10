Фейковые приложения ВТБ и Тинькофф появились в App Store
Происшествия
10.04.2024 11:21
Приложения банков Тинькофф и ВТБ, ворующие данные, появились в магазине приложений App Store.
У обоих приложений на иконке использованы фирменные цвета банков, а оценки у них накрученные. При этом к самим банкам приложения никакого отношения не имеют — в связи с санкциями официальных приложений ВТБ и Тинькофф Банка в App Store нет.
«Это фишинговые приложения, главная цель которых украсть персональную информацию. Не скачивайте их и не вводите свои данные», — сообщает пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
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