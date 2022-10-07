Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Фейк: в Краснодарском крае мобилизованных отправляют домой из-за невозможности их разместить

Политика
07.10.2022 17:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/fejk-v-krasnodarskom-krae-mobilizovannyh-otpravlyayut-domoj-iz-za-nevozmozhnosti-ih-razmestit
Фейк: в Краснодарском крае мобилизованных отправляют домой из-за невозможности их разместить
Фото пресс-службы ЮВО

В интернете и проукраинских Telegram-каналах распространилась информация со ссылкой на Генштаб ВСУ о том, что на Кубани мобилизованных отправили домой из-за отсутствия мест для их размещения.

В военном комиссариате Краснодарского края 7 октября сообщили, что эти сведения ложные.

Мобилизационное задание выполняется с определенным для разных категорий резервом. После того, как воинская часть принимает необходимое количество людей, граждане, оставшиеся в резерве, возвращаются по месту жительства. Каждого из вернувшихся предупредили, что их мобилизуют при необходимости. Кроме того, им рассказали о возможности службы по контракту.

В военном комиссариате региона также сообщили, что в учебных центрах имеются все необходимые условия размещения. Для мобилизованных организовали горячее питание, ведутся тренировки, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: в мэрии Краснодара назвали фейком информацию о создании списков военнообязанных женщин.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Очень странные шары: в лесах Сочи жители обнаружили огромные металлические сферы
Очень странные шары: в лесах Сочи жители обнаружили огромные металлические сферы
В Новороссийске Гордума одобрила кремацию в картонных гробах
В Новороссийске Гордума одобрила кремацию в картонных гробах
С чего начинается Родина или кто расскажет детям мобилизованных, что их отцы — герои?
С чего начинается Родина или кто расскажет детям мобилизованных, что их отцы — герои?
На Кубани утвердили порядок назначения выплаты в 100 тыс. рублей мобилизованным
На Кубани утвердили порядок назначения выплаты в 100 тыс. рублей мобилизованным
Президент РФ подписал указ об отсрочке от мобилизации для студентов и аспирантов
Президент РФ подписал указ об отсрочке от мобилизации для студентов и аспирантов
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. С чего начинается Родина или кто расскажет детям мобилизованных, что их отцы — герои?
  2. Опрос: больше половины жителей Краснодарского края хотят работать на удаленке
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. В Краснодарском крае с начала года 9,5 тыс. человек стали банкротами
  5. Курс на запад: о новых трамвайных линиях Краснодара из первых рук
  6. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях