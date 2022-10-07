Фейк: в Краснодарском крае мобилизованных отправляют домой из-за невозможности их разместить

Фото пресс-службы ЮВО

В интернете и проукраинских Telegram-каналах распространилась информация со ссылкой на Генштаб ВСУ о том, что на Кубани мобилизованных отправили домой из-за отсутствия мест для их размещения.

В военном комиссариате Краснодарского края 7 октября сообщили, что эти сведения ложные.

Мобилизационное задание выполняется с определенным для разных категорий резервом. После того, как воинская часть принимает необходимое количество людей, граждане, оставшиеся в резерве, возвращаются по месту жительства. Каждого из вернувшихся предупредили, что их мобилизуют при необходимости. Кроме того, им рассказали о возможности службы по контракту.

В военном комиссариате региона также сообщили, что в учебных центрах имеются все необходимые условия размещения. Для мобилизованных организовали горячее питание, ведутся тренировки, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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