Фейк: в Ейске жильцы пострадавшего при крушении Су-34 дома не получили документы о выселении

Фото оперативного штаба Краснодарского края

В соцсетях появились сообщения о том, что жильцы многоэтажки на улице Коммунистической, пострадавшей от падения военного самолета, до сих пор не получили документов о выселении в связи с признанием их дома аварийным. Информация оказалась фейком.

Также сообщалось, что строительная техника уже приступила к разбору обрушившихся подъездов.

В оперативном штабе Краснодарского края 17 ноября сообщили, что комиссия получила заключение о состоянии дома. На его основании мэр Ейска Дмитрий Кияшко подписал постановление. Документ размещен на официальном сайте администрации города, копию предоставят всем желающим. Согласно постановлению, к аварийно-восстановительным работам планируют приступить с 21 ноября. До начала работ жителям 1-5 подъездов необходимо покинуть квартиры и вывезти вещи.

«В связи с особенностями конструкции дома 1 и 5 подъезды попадают под временное расселение в целях безопасности жителей во время работ в 1-4 подъездах. Как сообщалось ранее, 1 подъезд также придется разобрать и отстроить заново», — сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Сообщается, что жильцов квартир в подъездах с 1 по 4 расселят до окончания всех аварийно-восстановительных работ. Жильцов пятого подъезда — только до окончания демонтажа. Всем жильцам расселенных подъездов помогут подобрать арендное жилье и компенсируют стоимость аренды.

«На все вопросы жителей дома представители органов власти дают подробные объяснения. В ближайшее время желающим выдадут документы о выселении. Строительная техника еще не приступила к разбору обрушившихся подъездов», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram.

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