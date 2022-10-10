Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв

Происшествия
10.10.2022 20:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/fejk-v-dzhankoe-na-severe-kryma-proizoshel-krupnyj-vzryv
Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв
Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв

В соцсетях 10 октября появилась недостоверная информация о том, что в Джанкое в результате взрыва много погибших и раненых.

«Это не так. В городе Джанкой был сбит беспилотник, вероятно, запущенный ВСУ. Один из осколков летательного аппарата попал в несколько жилых домов на улице Шмидта. В результате ранение в плечо получила 11-летняя девочка. Информация о других пострадавших не поступала», — сообщили в Telegram-канале «Война с фейками».

Ранее ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области. Загорелся местный спиртзавод. Двое человек получили ранения.

Читайте также: в трех районах Крыма 22 сентября сбили беспилотники ВСУ.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
На Крымском мосту открыли двустороннее движение
На Крымском мосту открыли двустороннее движение
В Краснодаре из горящей многоэтажки спасли и эвакуировали 35 человек
В Краснодаре из горящей многоэтажки спасли и эвакуировали 35 человек
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Денис Мантуров и Вениамин Кондратьев посетили приборный завод «Каскад» в Краснодаре
Денис Мантуров и Вениамин Кондратьев посетили приборный завод «Каскад» в Краснодаре
Внимание, фейк: в сетях распространяют старое видео с якобы моментом повреждения Крымского моста
Внимание, фейк: в сетях распространяют старое видео с якобы моментом повреждения Крымского моста
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Краснодаре в доме, где мужчину едва не раздавил лифт, начали ремонт подъемника
  2. Шампанского всем! В Сочи зять украл у женщины 2 млн рублей и прокутил их за несколько часов
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. В Краснодарском крае столкнулись две легковушки марки Nissan, оба водителя погибли
  5. На Керченской паромной переправе скопилось порядка 700 грузовиков
  6. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях