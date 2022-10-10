Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв

Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв

В соцсетях 10 октября появилась недостоверная информация о том, что в Джанкое в результате взрыва много погибших и раненых.

«Это не так. В городе Джанкой был сбит беспилотник, вероятно, запущенный ВСУ. Один из осколков летательного аппарата попал в несколько жилых домов на улице Шмидта. В результате ранение в плечо получила 11-летняя девочка. Информация о других пострадавших не поступала», — сообщили в Telegram-канале «Война с фейками».

Ранее ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области. Загорелся местный спиртзавод. Двое человек получили ранения.

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