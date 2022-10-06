Фейк: в Анапе под видом женщин в Турцию пытались уплыть семь мужчин
Происшествия
06.10.2022 12:01
В СМИ и соцсетях 6 октября появилась информация о том, что в акватории Анапы пограничники задержали семерых мужчин. Они якобы пытались незаконно уплыть в Турцию на катере.
Сообщалось, что мужчины были переодеты в женщин. Также они заплатили за перевозку капитану судна 100 тыс. рублей, из-за чего на него также завели административное дело.
В пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что представленная в СМИ и соцсетях информация не соответствует действительности и является фейком.
Читайте также: в МВД опровергли фейк о предоставлении мест для работников военкоматов на стационарных постах.
Популярные новости
- С чего начинается Родина или кто расскажет детям мобилизованных, что их отцы — герои?
- Металлические сферы в лесах Сочи: абстрактная скульптура или НЛО?
- Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
- В Сочи в ДТП с тремя машинами погиб пешеход
- Курс на запад: о новых трамвайных линиях Краснодара из первых рук
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?