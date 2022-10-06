Фейк: в Анапе под видом женщин в Турцию пытались уплыть семь мужчин

Фейк: в Анапе под видом женщин в Турцию пытались уплыть семь мужчин

В СМИ и соцсетях 6 октября появилась информация о том, что в акватории Анапы пограничники задержали семерых мужчин. Они якобы пытались незаконно уплыть в Турцию на катере.

Сообщалось, что мужчины были переодеты в женщин. Также они заплатили за перевозку капитану судна 100 тыс. рублей, из-за чего на него также завели административное дело.

В пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что представленная в СМИ и соцсетях информация не соответствует действительности и является фейком.

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