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Фейк: в Анапе под видом женщин в Турцию пытались уплыть семь мужчин

Происшествия
06.10.2022 12:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/fejk-v-anape-pod-vidom-zhenshhin-v-turtsiyu-pytalis-uplyt-sem-muzhchin
Фейк: в Анапе под видом женщин в Турцию пытались уплыть семь мужчин
Фейк: в Анапе под видом женщин в Турцию пытались уплыть семь мужчин

В СМИ и соцсетях 6 октября появилась информация о том, что в акватории Анапы пограничники задержали семерых мужчин. Они якобы пытались незаконно уплыть в Турцию на катере.

Сообщалось, что мужчины были переодеты в женщин. Также они заплатили за перевозку капитану судна 100 тыс. рублей, из-за чего на него также завели административное дело.

В пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что представленная в СМИ и соцсетях информация не соответствует действительности и является фейком.

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