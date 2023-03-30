Фейк: на Абинском заводе произошло ЧП, из-за которого поднялся столб дыма

Видео 26 марта опубликовал местный блогер. На кадрах видно, как над Абинским металлургическим заводом поднимается высокий столб дыма.

По словам блогера, дым поднялся к небу примерно на 700 м. Жители Абинска забили тревогу.

Инцидент прокомментировали в администрации Абинского района:

«По соцсетям распространяют видео со столбом дыма. На Абинском заводе не произошло никаких ЧП, на видео — абсолютно штатная ситуация, это технологический процесс производства шлакового щебня для дорожного строительства. Горячий металлургический шлак сливают в шлаковую яму, где его тушат водой и охлаждают на воздухе. Из-за перепада температур образуется пар, который и попал на видео», — передает слова пресс-службы администрации района оперативный штаб Краснодарского края.

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