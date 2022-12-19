Фейк: депутата Госдумы Дмитрия Пирога задержали за ругань в аэропорту Санкт-Петербурга

Информация о задержании депутата от Краснодарского края и бывшего боксера Дмитрия Пирога в аэропорту Пулково распространилась в соцсетях и СМИ вечером 18 декабря.

Со ссылкой на источники они сообщали, что Пирога задержали за нарушение общественного порядка. По их словам, депутат слишком эмоционально реагировал на финал чемпионата мира по футболу. Также сообщали о якобы неоплаченном счете в ресторане. Информация оказалась недостоверной.

Как рассказал интернет-порталу «Кубань 24» помощник депутата Вадим Иванов, для Дмитрия Пирога новость о его задержании стала полной неожиданностью. По его словам, инцидентов с полицией у депутата не было, и на фотографиях с кадрами скрученного правоохранителем мужчиной, опубликованных в соцсетях, — не Пирог.

«Дмитрий действительно находился в Санкт-Петербурге и смотрел матч. Но ничего из того, о чем сейчас рассказывают в СМИ, не было. Предстоит выяснить, кому нужно распространять непроверенную и ложную информацию. И, хотя довольно странно оправдываться за то, чего не происходило, думаю, будет официальный комментарий по поводу этих публикаций», — сказал помощник депутата.

Он также отметил, что фейк про задержание наносит урон не только репутации Дмитрия Пирога, но и полиции, которая не имеет права задерживать депутатов.

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