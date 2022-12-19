Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Фейк: депутата Госдумы Дмитрия Пирога задержали за ругань в аэропорту Санкт-Петербурга

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/fejk-deputata-gosdumy-dmitriya-piroga-zaderzhali-za-rugan-v-aeroportu-sankt-peterburga
Фейк: депутата Госдумы Дмитрия Пирога задержали за ругань в аэропорту Санкт-Петербурга
Дмитрий Пирог. Съемка канала «Кубань 24»

Информация о задержании депутата от Краснодарского края и бывшего боксера Дмитрия Пирога в аэропорту Пулково распространилась в соцсетях и СМИ вечером 18 декабря.

Со ссылкой на источники они сообщали, что Пирога задержали за нарушение общественного порядка. По их словам, депутат слишком эмоционально реагировал на финал чемпионата мира по футболу. Также сообщали о якобы неоплаченном счете в ресторане. Информация оказалась недостоверной.

Как рассказал интернет-порталу «Кубань 24» помощник депутата Вадим Иванов, для Дмитрия Пирога новость о его задержании стала полной неожиданностью. По его словам, инцидентов с полицией у депутата не было, и на фотографиях с кадрами скрученного правоохранителем мужчиной, опубликованных в соцсетях, — не Пирог.

«Дмитрий действительно находился в Санкт-Петербурге и смотрел матч. Но ничего из того, о чем сейчас рассказывают в СМИ, не было. Предстоит выяснить, кому нужно распространять непроверенную и ложную информацию. И, хотя довольно странно оправдываться за то, чего не происходило, думаю, будет официальный комментарий по поводу этих публикаций», — сказал помощник депутата.

Он также отметил, что фейк про задержание наносит урон не только репутации Дмитрия Пирога, но и полиции, которая не имеет права задерживать депутатов.

Читайте также: за картинку в соцсетях с фейком о ВС РФ будут судить жителя Краснодарского края.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Главы Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья заявили о вывозе зерна иностранцами по «теневой цепи»
Главы Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья заявили о вывозе зерна иностранцами по «теневой цепи»
Ссылка с подвохом: новый формат кибермошенничества набирает обороты в Краснодарском крае
Ссылка с подвохом: новый формат кибермошенничества набирает обороты в Краснодарском крае
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Один погиб и трое пострадали: «Приора» вылетела на встречку и врезалась в иномарку и грузовик на Кубани
Один погиб и трое пострадали: «Приора» вылетела на встречку и врезалась в иномарку и грузовик на Кубани
Что подарить внукам на Новый год: тренды подарков — 2023 от бабушек и дедушек
Что подарить внукам на Новый год: тренды подарков — 2023 от бабушек и дедушек
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Валерий Димоев: бизнес должен вносить свой вклад в развитие региона и отрасли
  2. Пострадали три человека: легковушка влетела в бетонное ограждение в Новороссийске
  3. Контроль расходов УК: систему оплаты коммунальных услуг предложили изменить в России
  4. Шпионившего за Черноморским флотом украинского агента осудили на 12 лет
  5. Принудительно собирать нельзя: в Госдуме скорректировали законопроект о биометрии
  6. Сочи вошел в пятерку городов, где россияне хотели бы встретить Новый год
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях