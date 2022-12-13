Федеральную трассу М-4 «Дон» в 2024 году продлят до Крыма

Об этом вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал президенту страны Владимиру Путину 13 декабря во время церемонии открытия ряда новых дорог. Глава государства принял участие в церемонии по видеосвязи.

«По Азово-Черноморскому бассейну, то, что вы поручали сделать дорогу до Крымского моста. В этом году обход Анапы уже закончен, в следующем году закончим от Анапы до Керченского моста. И участок от Краснодара до моста, большую часть закончим в 2023 году. И, наверное, часть уйдет на 2024 год, но по контракту у нас — конец 2024 года», — сказал Хуснуллин.

Он отметил, что системная работа позволяет сделать от Москвы до Крыма сплошную постоянную дорогу. Вице-премьер также рассказал президенту, что Дальний западный обход Краснодара планируют сдать в начале лета.

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