Федеральную трассу М-4 «Дон» в 2024 году продлят до Крыма
Об этом вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал президенту страны Владимиру Путину 13 декабря во время церемонии открытия ряда новых дорог. Глава государства принял участие в церемонии по видеосвязи.
«По Азово-Черноморскому бассейну, то, что вы поручали сделать дорогу до Крымского моста. В этом году обход Анапы уже закончен, в следующем году закончим от Анапы до Керченского моста. И участок от Краснодара до моста, большую часть закончим в 2023 году. И, наверное, часть уйдет на 2024 год, но по контракту у нас — конец 2024 года», — сказал Хуснуллин.
Он отметил, что системная работа позволяет сделать от Москвы до Крыма сплошную постоянную дорогу. Вице-премьер также рассказал президенту, что Дальний западный обход Краснодара планируют сдать в начале лета.
Читайте также: Дальний западный обход Краснодара заасфальтировали на 80%. В работах задействованы более 800 человек, свыше 200 единиц спецтехники и 300 единиц транспорта.
- Сергей Галицкий начал поиск новых подрядчиков для реконструкции кинотеатра «Аврора» в Краснодаре
- Краснодарского экс-судью Юрия Захарчевского будут судить по делу о смертельном ДТП с велосипедистом
- На участке трассы А-147 из-за ремонта ввели реверс в районе Катковой Щели в Сочи
- Спасатели второй день ищут туриста, заблудившегося в горах Сочи
- Число госпитализированных с гриппом и ОРВИ резко выросло в Краснодаре
- В Краснодаре может появиться улица имени Владимира Жириновского