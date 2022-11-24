Дальний западный обход Краснодара заасфальтировали на 80%

Дальний западный обход Краснодара заасфальтировали на 80%

Работы ведет АО «Донаэродорстрой». Уже заасфальтировали более 40 км из 51,2 запланированных. В работах задействованы более 800 человек, более 200 единиц спецтехники и 300 единиц транспорта.

Обход пройдет у станицы Марьянской, обогнет хутор Копанской, станицы Нововеличковскую и Новотитаровскую и выйдет на М-4 «Дон» в районе станицы Динской. Трасса позволит перенаправить весь транзитный транспорт в объезд Краснодара.

Сейчас идут работы на каждом километре объекта и 24 путепроводах, ж/д мостах и мостах через водоемы. На 23,5 км новой трассы установили разделители между встречными направлениями. В месте, где обход примыкает к трассе М-4 «Дон», продолжают строить транспортную развязку, делают насыпь и систему водоотведения, асфальтируют подъезды к путепроводу и возводят опоры, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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