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Фасад художественной школы имени Пташинского отреставрировали в Краснодаре

Общество
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Фасад художественной школы имени Пташинского отреставрировали в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения на улице Мира начались в мае 2023 года.

На фасаде отреставрировали лепные декоративные элементы и обновили покрытие стен — желтую краску заменили на светло-зеленый оттенок.

«Реставрация стала возможной благодаря муниципальной программе «Развитие культуры». Здание приобрело достойный благородный вид. Уверена, в такой красивой художественной школе ребятам будет вдвойне приятнее учиться», — рассказала начальник городского управления культуры Ирина Удовицкая.

Одной из старейших художественных школ в краевой столице и в Краснодарском крае в 2022 году исполнилось 75 лет. Кроме того, в прошлом году там обновили покрытие внутреннего дворика площадью 357 кв. м, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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