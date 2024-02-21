ФАС завела дело в отношении производителя минеральной воды из Горячего Ключа

Управление ФАС России по Краснодарскому краю выявило в действиях производитель минеральной воды из Горячего Ключа ООО «Ручеек» признаки недобросовестной конкуренции.

По данным материалов дела, компания продавала газированную и негазированную бутилированную воду из питьевой природно-артезианской из артезианской скважины № 6-01 и № 327, 6-01 под наименованием «Горячий Ключ 2006» и «Горячий Ключ – 2006-1».

При этом обладателем прав на наименование места происхождения товара «Горячий Ключ» является АО «Завод минеральных вод (ЗМВ) «Горячеключевской»». Завод подал иск в отношении ООО «Ручеек». По словам истца, в 2020 году срок действия исключительного права «Ручейка» на НМПТ «Горячий Ключ» закончился. Новое разрешение Роспатент не выдавал. Истец утверждал, что ООО продает контрафактную минеральную воду и нарушает его исключительное право на наименование «Горячий Ключ».

В августе 2021 года Арбитражный суд Краснодарского края по иску обязал предприятие прекратить производить и продавать минеральную воду под названием «Горячий Ключ» на этикетках.

УФАС возбудило дело о недобросовестной конкуренции, связанной с незаконным использованием плодов чужой интеллектуальной собственности — товарных знаков и их элементов, схожих до степени смешения названий и упаковок, пишет «Коммерсантъ».

Читайте также: в ФАС рассказали, когда снизятся цены на куриные яйца в России.