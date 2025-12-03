ФАС заподозрила кубанскую фирму в картельном сговоре на торгах в Башкортостане

Федеральная антимонопольная служба обнаружила признаки нарушений при торгах на транспортировку твердых коммунальных отходов в Башкортостане.

Под подозрение попали семь коммерческих организаций. Их уличили в сговоре на сумму более 1,8 млрд рублей для поддержания цен при участии в торгах. Среди них — ООО «Южная Транспортная Компания», зарегистрированная в Краснодарском крае с головным офисом в Новороссийске. Фирма занимается перевозкой различных грузов на своих грузовых машинах.

Кроме того, в картельном сговоре уличили компании «Альянс Групп», «Чистый город+», «СпецАвтоХозяйство», «Транслогистик», «Экотранс» и «Экоцентр».

Признаки сговора специалисты ведомства обнаружили с помощью ГИС «Антикартель». В случае доказательства вины участникам картеля грозят административные штрафы, сообщает официальный Telegram-канал Федеральной антимонопольной службы России.

