ФАС выявила завышение тарифов на обработку и перевозку ТКО на юге России

ФАС выявила завышение тарифов на обработку и перевозку ТКО на юге России
Фото freepik.com

Федеральная антимонопольная служба по результатам проверки предписала убрать из тарифов региональных операторов шести округов РФ 11,3 млрд рублей необоснованных расходов.

Специалисты ведомства провели анализ обоснованности затрат на обработку и транспортировку твердых коммунальных отходов в тарифной политике на 2025 год региональных операторов Южного, Уральского, Приволжского, Центрального, Северо-Кавказского и Северо-Западного федеральных округов.

В результате ФАС выявила ряд нарушений. К примеру, региональные операторы не проводили должный анализ выделенных из бюджета субсидий и не утверждали долгосрочные параметры регулирования.

Также вопросы вызвало включение в тарифы инвестиционных расходов в объемах, которые превышали реальное финансирование. Кроме того, в тарифы закладывались затраты компаний в размерах, превосходящих их собственные заявленные потребности.

ФАС также критически оценила включение в тарифы затрат на обработку отходов, которая фактически не приводит к уменьшению массы мусора, направляемого затем на полигоны для захоронения.

По итогам проверки антимонопольная служба направила 64 предписания об устранении выявленных нарушений в адрес 83 региональных органов тарифного регулирования, сообщает официальный Telegram-канал ФАС России.

Читайте также: летом на нарушение графика вывоза мусора пожаловались жители станицы Ленинградской.

