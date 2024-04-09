ФАС выдала предупреждение Wildberries из-за жалоб покупателей и продавцов

В Федеральную антимонопольную службу с 2022 по 2023 годы поступило большое количество обращений граждан и организаций.

Жалобы указывают на признаки нарушения антимонопольного законодательства со стороны маркетплейса.

ФАС в ходе проверки установила, что в оферте о реализации товара прописаны условия, которые навязывают продавцам невыгодные условия договора.

Кроме того, тарифы компании на услуги логистики и хранения ежедневно меняются — это может существенно влиять на продавцов и условия ведения их деятельности. Условия площадки о наложении штрафов на тех продавцов, чьи личные кабинеты были взломаны, в ФАС признали несоразмерными.

В связи с этим Wildberries выдали предупреждение. Сейчас маркетплейс обязан изменить оферту о реализации товаров, а также прекратить практики, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Исполнение предупреждения не должно ухудшить условия для контрагентов.

В случае неисполнения предупреждения ведомство может возбудить уголовное дело о нарушении антимонопольного законодательства, сообщает пресс-служба ФАС.

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