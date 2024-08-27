ФАС возбудила дела против «МТС», «Мегафон» и «Билайн» из-за цен на связь в Крыму

Операторы не исполнили предупреждение ФАС о необходимости отменить дополнительную плату сверх абонентской на территории Крыма и Севастополя.

В связи с неисполнением предупреждений, выданных в июле текущего года, Федеральная антимонопольная служба возбудила дела против «МТС», «Мегафон» и «Билайн».

В случае установления вины операторам могут назначить штраф или выдать предписание о перечислении незаконно полученного дохода в федеральный бюджет.

Сообщается также, что оператор «Теле2» отменит дополнительную плату на территории Крыма до 8 октября текущего года.

В настоящее время предпосылки для взимания доплат устранены. Тарифы на услуги по межоператорскому роуминговому взаимодействию в регионе снизили в 2-3 раза после рассмотрения антимонопольного дела в отношении ООО «К-телеком».

ФАС продолжает работу по поэтапному приведению тарифов на услуги связи в поездках по стране к уровню домашнего региона, сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы.

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