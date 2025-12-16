ФАС: в аэропорту Краснодара брали с авиакомпаний незаконные доплаты

Федеральная антимонопольная служба проверила аэропорты на взимание отдельной платы с авиакомпаний за использование платформы для регистрации пассажиров. Нарушения выявили еще в 12 аэропортах.

Совместную проверку провели ФАС, Генпрокуратура и Минтранс. Они установили аналогичные нарушения у главных операторов аэропортов Краснодара, Благовещенска, Волгограда, Горно‑Алтайска, Нижнего Новгорода, Нового Уренгоя, Оренбурга, Перми, Петропавловска‑Камчатского, Самары, Тобольска, Челябинска.

«Тарифы за обслуживание пассажиров в аэропортах регулируются государством. Расходы на регистрацию пассажиров подлежат включению в базовый тариф за услугу по обслуживанию пассажиров», — пояснили в пресс-службе ФАС.

Однако в перечисленных аэропортах взимали отдельный тариф за использование платформы общего доступа. Сумму доплаты они установили самостоятельно.

«Такие действия содержат признаки навязывания авиакомпаниям невыгодных для них условий договора», — заключили в антимонопольной службе.

Организациям, в которых выявили нарушения, выдали предупреждение. Если они не исправят ситуацию, служба возбудит антимонопольное дело.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее ФАС пригрозила аэропорту Сочи санкциями за невыгодные для авиакомпаний доплаты. Предостережения также были направлены руководству воздушных гаваней Калининграда и Екатеринбурга.

