ФАС пригрозила аэропорту Сочи санкциями за невыгодные для авиакомпаний доплаты

Фото t.me/aeroaer

Федеральная антимонопольная служба направила предостережения руководству воздушных гаваней Сочи, Калининграда и Екатеринбурга.

Поводом для вмешательства ФАС стала практика взимания дополнительных платежей с авиаперевозчиков. Операторы аэропортов взимали отдельную оплату за предоставление доступа к единой платформе регистрации пассажиров.

«Такие действия содержат признаки навязывания авиакомпаниям невыгодных условий договора», — уточнили в ведомстве.

АО «Международный аэропорт Сочи», АО «Аэропорт Храброво» и АО «Аэропорт Кольцово» должны устранить выявленные нарушения в установленные сроки. В противном случае компаниям грозит возбуждение полноценных антимонопольных разбирательств с последующими штрафными санкциями, сообщает официальный Telegram-канал Федеральной антимонопольной службы России.

Читайте также: ФАС заподозрила кубанскую фирму в картельном сговоре на торгах в Башкортостане.

