ФАС требует от Apple объяснить отключение российских банков на айфонах

Специалисты Федеральной антимонопольной службы считают, что в действиях американской компании Apple присутствуют нарушения законодательства.

В ведомстве отметили, что российские пользователи айфонов уже 2 года не могут использовать функционал устройств для совершения бесконтактных платежей и получения банковских услуг. Это связано с тем, что компания Apple удалила из App Store мобильные приложения всех российских банков, подпавших под санкции Запада.

Кроме того, платежная система Apple Pay больше не дает возможности привязывать карты российских банков для оплаты с помощью функции NFC. При этом использовать на айфонах приложения SberPay и Mir Pay не представляется возможным.

В связи с этим ФАС направила Apple письмо с требованием предоставить мотивированную позицию по вопросу доступа российских банков к платежным системам устройств на iOS, сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы.

Читайте также: из Google Play исчезли мобильные приложения банков России. Все удаленные с платформы приложения российских банков находились под ограничениями. Санкции в отношении банков ввело Министерство юстиции США 24 февраля 2023 года.