ФАС проверит рост цен на куриные яйца в России

Антимонопольная служба направила соответствующие поручения в территориальные органы по всей стране.

Сотрудники ФАС направили запросы производителям куриных яиц о формировании стоимости на продукцию. Ведомство проанализирует обоснованность оптово-отпускных цен на яйца после получения данных от компаний-производителей. В регионах уже ведется подобная работа.

Кроме того, служба направила запросы о еженедельной динамике розничных и закупочных цен на куриные яйца в 10 крупнейших торговых сетей страны, сообщает пресс-служба ФАС.

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