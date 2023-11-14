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ФАС проверит рост цен на куриные яйца в России

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/fas-proverit-rost-tsen-na-kurinye-yajtsa-v-rossii
ФАС проверит рост цен на куриные яйца в России
Фото freepik.com

Антимонопольная служба направила соответствующие поручения в территориальные органы по всей стране.

Сотрудники ФАС направили запросы производителям куриных яиц о формировании стоимости на продукцию. Ведомство проанализирует обоснованность оптово-отпускных цен на яйца после получения данных от компаний-производителей. В регионах уже ведется подобная работа.

Кроме того, служба направила запросы о еженедельной динамике розничных и закупочных цен на куриные яйца в 10 крупнейших торговых сетей страны, сообщает пресс-служба ФАС.

Читайте также: правительство России попытается стабилизировать взлетевшие цены на куриные яйца. В октябре рост цен на социально значимый продукт составил 13,1% по сравнению с сентябрем.

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