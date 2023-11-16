ФАС проверит производителей яиц и куриного мяса из-за повышения цен

Федеральная антимонопольная службы (ФАС) России начала проводить антикартельные проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур.

По данным ведомства, проверки прошли в Тюменской, Ленинградской, Нижегородской, Белгородской, Новгородской, Омской, Тамбовской, Ростовской областях, Татарстане и , Ставропольском крае в связи с повышением цен в оптовом сегменте социально значимых рынков.

Служба оценит действия компаний на предмет заключения антиконкурентных соглашений. По итогам проверок будут сделаны выводы о наличии или отсутствии в действиях производителей признаков нарушения антимонопольного законодательства.

В ведомстве добавили, что в одном из регионов производитель пытался препятствовать проведению проверки. В случае наличия признаков нарушения Закона о защите конкуренции будут возбуждены антимонопольные дела. Нарушителям грозят штрафы в соответствии с административным кодексом, сообщает пресс-служба ФАС России.

Читайте также: правительство России попытается стабилизировать взлетевшие цены на куриные яйца. В октябре рост цен на социально значимый продукт составил 13,1% по сравнению с сентябрем.