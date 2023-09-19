ФАС проверит обоснованность цен на бензин и дизтопливо в Краснодарском крае

Власти Краснодарского края объяснили, с чем связаны сообщения о нехватке бензина на АЗС в некоторых муниципалитетах региона.

По данным краевого министерства ТЭК и ЖКХ, в последние недели появились сообщения о недостатке топлива в разных муниципалитетах. В связи с этим главам муниципалитетов поручили еженедельно мониторить наличие на АЗС топлива, а также цены, объем и остатки горючего и передавать эти данные в министерство.

«На основе собранной информации, в августе-сентябре были задержки по поставкам топлива по железной дороге, что в дальнейшем приводило к перебоям в поставках на АЗС. В том числе, на дефицит топлива сказался массовый отток туристов из-за резкого роста спроса. Контроль за ситуацией с ценой на топливо осуществляет УФАС по Краснодарскому краю. Необходимые материалы для принятия соответствующих мер министерство уже передало в службу», — говорится в сообщении ведомства.

По данным производителей, на нефтебазах есть достаточный запас топлива. Временное отсутствие бензина на некоторых АЗС связано с продажей суточной нормы в первой половине дня и ожиданием дополнительной доставки на конкретных заправках.

Центральный аппарат антимонопольной службы по итогам штаба поручил Краснодарскому управлению службы провести проверку ситуации на рынке нефтепродуктов на Кубани.

Во время проверки специалисты ведомства проверят экономическую обоснованность цены мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие факторы, которые влияют на розничную цену бензина для обычных потребителей, в том числе — аграриев. Проанализируют цепочку формирования ценообразования от закупки на НПЗ до реализации. В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители Краснодара и Краснодарского края сообщили о том, что на некоторых заправках не всегда можно найти дизельное топливо и бензин А-92. Также пользователи соцсетей отметили, что цены на бензин значительно выросли. Так 7 сентября на заправках «Газпромнефть» стоимость литра дизтоплива равнялась 69 рублям 90 копейкам. После чего в мэрии Краснодара объяснили ситуацию с нехваткой топлива на АЗС повышенным спросом на бензин и продолжающейся загрузкой курортов, а также автомобильными заторами по направлению из Краснодара в сторону Горячего Ключа.