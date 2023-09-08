В мэрии Краснодара прокомментировали ситуацию с нехваткой топлива на АЗС

Жители Краснодара и Краснодарского края обеспокоены ситуацией с топливом. Люди сообщают, что на некоторых заправках не всегда можно найти дизельное топливо и бензин А-92.

Также пользователи соцсетей отмечают, что цены значительно выросли. Так 7 сентября на заправках «Газпромнефть» стоимость литра дизтоплива равнялась 69 рублям 90 копейкам.

В пресс-службе администрации Краснодара объяснили, что это явление может носить сезонный характер.

«По данным городского управления торговли, повышенный спрос на бензин может быть вызван незначительным оттоком туристов и продолжающейся загрузкой курортов, как следствие наличием пробок по направлению из Краснодара в сторону Горячего Ключа. Также перебои с поставкой топлива на некоторых АЗС могут быть связаны с логистикой и загруженностью железных дорог ввиду продолжающегося курортного сезона. Повсеместный рост цен на топливо связан с повышением биржевой цены», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе мэрии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», биржевая стоимость бензина впервые превысила 76 тыс. рублей за тонну.