ФАС проверит обоснованность повышения тарифов МТС
Экономика
14.09.2023 20:08
В Федеральную антимонопольную службу поступили жалобы от абонентов о повышении ежемесячных платежей.
По их словам, компания сообщила, что с 28 сентября ежемесячная оплата некоторых тарифов вырастет на 59 рублей.
«Ведомство направит оператору связи запрос с целью установить все обстоятельства повышения. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства будут приняты меры реагирования», — сообщает пресс-служба ФАС России в Telegram.
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