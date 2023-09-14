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ФАС проверит обоснованность повышения тарифов МТС

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/fas-proverit-obosnovannost-povysheniya-tarifov-mts
ФАС проверит обоснованность повышения тарифов МТС
Фото pexels.com

В Федеральную антимонопольную службу поступили жалобы от абонентов о повышении ежемесячных платежей.

По их словам, компания сообщила, что с 28 сентября ежемесячная оплата некоторых тарифов вырастет на 59 рублей.

«Ведомство направит оператору связи запрос с целью установить все обстоятельства повышения. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства будут приняты меры реагирования», — сообщает пресс-служба ФАС России в Telegram.

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