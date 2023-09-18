ФАС призвала операторов связи отменить плату за раздачу мобильного интернета

В последние месяцы многие пользователи крупных мобильных операторов столкнулись с тем, что интернет с телефона по Wi-Fi теперь можно раздать только платно, даже тем, у кого не безлимит.

Абоненты начали массово жаловаться на новые правила операторов связи в ФАС и ведомство отреагировало на эту информацию.

«МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 должны отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Операторы связи навязывают абонентам невыгодные условия договора путем установления платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств», — говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы.

В августе ФАС запросила у МТС, «Билайна», «Мегафона» и «Теле2» информацию о введении платы за раздачу мобильного интернета, однако не получила от них технологического, экономического или какого-либо другого обоснования введения новой платной услуги.

ФАС установила, что в действия мобильных операторов есть признаки нарушения антимонопольного законодательства. «Большой четверке» выдали предупреждения для прекращения таких действий.

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