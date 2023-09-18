Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

ФАС призвала операторов связи отменить плату за раздачу мобильного интернета

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/fas-prizvala-operatorov-svyazi-otmenit-platu-za-razdachu-mobilnogo-interneta
ФАС призвала операторов связи отменить плату за раздачу мобильного интернета
Фото Christina Morillo, pexels.com

В последние месяцы многие пользователи крупных мобильных операторов столкнулись с тем, что интернет с телефона по Wi-Fi теперь можно раздать только платно, даже тем, у кого не безлимит.

Абоненты начали массово жаловаться на новые правила операторов связи в ФАС и ведомство отреагировало на эту информацию.

«МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 должны отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Операторы связи навязывают абонентам невыгодные условия договора путем установления платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств», — говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы.

В августе ФАС запросила у МТС, «Билайна», «Мегафона» и «Теле2» информацию о введении платы за раздачу мобильного интернета, однако не получила от них технологического, экономического или какого-либо другого обоснования введения новой платной услуги.

ФАС установила, что в действия мобильных операторов есть признаки нарушения антимонопольного законодательства. «Большой четверке» выдали предупреждения для прекращения таких действий.

Читайте также: ФАС проверит обоснованность повышения тарифов МТС. В службу поступили жалобы от абонентов о повышении ежемесячных платежей.

Статьи
Психолог, психиатр и психотерапевт: в чем же разница?
Психолог, психиатр и психотерапевт: в чем же разница?
Голубая глина для ухода за лицом: правда и мифы
Голубая глина для ухода за лицом: правда и мифы
Топ-7 продуктов, которые помогут быстрее вывести никотин из организма
Топ-7 продуктов, которые помогут быстрее вывести никотин из организма
Пять способов защитить одежду от моли
Пять способов защитить одежду от моли
Забота о мужском здоровье: зачем ходить к урологу?
Забота о мужском здоровье: зачем ходить к урологу?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях