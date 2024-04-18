Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

ФАС предупредила торговые сети о запрете на повышение цен на яйца перед Пасхой

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/fas-predupredila-torgovye-seti-o-zaprete-na-povyshenie-tsen-na-yajtsa-pered-pashoj
ФАС предупредила торговые сети о запрете на повышение цен на яйца перед Пасхой
Фото Hans, pixabay.com

Письма с напоминаем о запрете на необоснованное повышение цен на куриные яйца ФАС направила 18 апреля производителям и торговым сетям.

Служба продолжает мониторить средневзвешенные оптово-отпускные цены, себестоимость и рентабельность продаж куриных яиц.

«В первом квартале 2024 года на этом рынке наметилось снижение оптово-отпускных цен. Учитывая возможное увеличение спроса на куриные яйца в связи с предстоящим праздником Пасхи, ФАС России обращает внимание участников рынка на необходимость сдерживания цен на социально значимые продукты в интересах потребителей и соблюдения принципов ответственного ценообразования», — говорится в сообщении на сайте ФАС.

В ведомстве также рекомендовали торговым сетям снизить цены на яйца в том случае, если поставщики будут снижать отпускные цены, а также довести эту информации о снижении цен до покупателей. При выявлении нарушений служба примет меры антимонопольного реагирования.

Читайте также: рост цен на куриные яйца замедлился в Краснодарском крае. В начале весны средняя цена на десяток куриных яиц на Кубани превышала 139 рублей, в среднем по ЮФО — 134,47 рублей, по России — 129,17 рублей.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях