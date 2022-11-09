ФАС предложила с 1 декабря увеличить цену на газ в России на 8,5%

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В Федеральной антимонопольной службе предложили с 1 декабря 2022 на 8,5% проиндексировать цену на газ «Газпрома» для всех потребителей — населения и предприятий.

В ФАС отметили, что тарифы на газ для населения изменяются ниже инфляции. По их мнению, в нынешних условиях газовая отрасль позволяет снизить негативные последствия для тарифов на коммунальные услуги. Газ является основным источником для выработки тепло- и электроэнергии.

В службе уверены, что индексация тарифа на газ не приведет к снижению спроса на энергоресурс. Объемы поставок голубого топлива в РФ будут увеличивать.

Решение об индексации цены на газ для населения и предприятий на 8,5% с декабря ранее приняли в Правительстве. Следующее повышение цены на этот энергоноситель запланировали на июль 2024 года, сообщает «Интерфакс».

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