ФАС не смогла доказать в суде монополию Новороссийского порта

Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу ФАС России на решение московского суда, отменившего постановление о нарушении Новороссийским морским торговым портом антимонопольного законодательства при установлении тарифов на перевалку черных металлов.

Ранее суд первой инстанции отменил постановление ФАС, признававшее Новороссийский морской торговый порт нарушителем антимонопольного законодательства.

Разбирательство началось после обращения Абинского электрометаллургического завода в ФАС с жалобой на завышенные тарифы НМТП при перевалке черных металлов. Антимонопольная служба признала претензии обоснованными, однако порт успешно оспорил это решение.

Суд указал на серьезные методологические ошибки в работе ФАС при анализе рынка. В частности, служба ограничила географию исследования портом Новороссийска, не учитывая конкуренцию в Азово-Черноморском бассейне, где работают порты Туапсе, Таганрога, Ростова-на-Дону, Темрюка и Севастополя.

«Для успеха ФАС потребуется представить в апелляционный суд убедительные доказательства того, что географические границы рынка были определены правильно и именно порт Новороссийск является отдельным товарным рынком из-за своих уникальных характеристик», —отметила генеральный директор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш.

ФАС также предстоит обосновать факт установления монопольно высоких тарифов, поскольку служба не провела необходимый анализ среднеотраслевой рентабельности и сравнение цен НМТП с тарифами конкурентов до возбуждения дела, сообщает «Коммерсантъ».

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