Для строительства Восточного подъезда к Краснодару у РЖД изъяли 14 га земли

Министерство транспорта через суд добилось изъятия 14 га федеральных земель в районе поселка Плодородного и ж/д станции «Краснодар Сортировочный».

Участки необходимы для строительства 1 этапа проекта Восточного подъезда к Краснодару. Сейчас эти участки использует АО «РЖД».

Соответствующее решение власти региона приняли еще в 2023 году, однако согласовать изъятие земель в собственность Кубани в досудебном порядке не удалось.

РЖД были против иска — компания указала, что изъятие указанных земель приведет к нарушению требований по обеспечению транспортной безопасности и деятельности ж/д транспорта, а также нарушению норма отвода. Там отметили, что для строительства новой дороги было достаточно установления сервитута или субаренды.

Суд назвал эти доводы противоречивыми — если без нарушений требований транспортной безопасности возможны сервитут или субаренда, то изъятие тоже. Поэтому иск минтранса удовлетворили. Для возмещения за изъятие с властей региона в пользу РЖД взыскали 190 млн рублей. Решение также утвердил Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд, сообщает «Ъ-Кубань».

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