Фармаколог рассказал, почему лекарства могут не помочь при лечении
При самолечении многие люди устраняют симптомы болезни, но препараты при этом никак не влияют на ее развитие.
Также заболевшие часто пьют лекарства, не понимая, что именно происходит с организмом, рассказал кандидат медицинских наук, фармаколог Андрей Кондрахин.
«Возьмем, к примеру, аппендицит. При острой боли в животе человек несколько дней пьет обезболивающее, после чего у него развивается перитонит, и он в тяжелом состоянии поступает в больницу», — отметил Кондрахин.
При этом важно правильно установить причины болезни — например, антибактериальные препараты не помогут при вирусах, отмечает фармаколог. Также лекарство не поможет, если к нему выработалось привыкание.
«Если человек длительное время принимает какое-то лекарственное средство, у него может развиться толерантность, то есть привыкание. В таком случае меняют либо препарат, либо всю схему лечения», — добавил специалист.
Кроме того, индивидуальные особенности организма могут влиять на действенность лекарств.
«Химическое вещество не имеет отклика в организме, потому что в нем есть мутации. И сколько бы мы ни назначали препаратов, они, к сожалению, действовать не будут. Это генетическая мутация», — цитирует фармаколога радио Sputnik.
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