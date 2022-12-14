Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Фармаколог рассказал, почему лекарства могут не помочь при лечении

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/farmakolog-rasskazal-pochemu-lekarstva-mogut-ne-pomoch-pri-lechenii
Фармаколог рассказал, почему лекарства могут не помочь при лечении
Фото unsplash.com

При самолечении многие люди устраняют симптомы болезни, но препараты при этом никак не влияют на ее развитие.

Также заболевшие часто пьют лекарства, не понимая, что именно происходит с организмом, рассказал кандидат медицинских наук, фармаколог Андрей Кондрахин.

«Возьмем, к примеру, аппендицит. При острой боли в животе человек несколько дней пьет обезболивающее, после чего у него развивается перитонит, и он в тяжелом состоянии поступает в больницу», — отметил Кондрахин.

При этом важно правильно установить причины болезни — например, антибактериальные препараты не помогут при вирусах, отмечает фармаколог. Также лекарство не поможет, если к нему выработалось привыкание.

«Если человек длительное время принимает какое-то лекарственное средство, у него может развиться толерантность, то есть привыкание. В таком случае меняют либо препарат, либо всю схему лечения», — добавил специалист.

Кроме того, индивидуальные особенности организма могут влиять на действенность лекарств.

«Химическое вещество не имеет отклика в организме, потому что в нем есть мутации. И сколько бы мы ни назначали препаратов, они, к сожалению, действовать не будут. Это генетическая мутация», — цитирует фармаколога радио Sputnik.

Читайте также: врач рассказала, в каком возрасте нужно менять образ жизни и рацион.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Движение по Северному обходу Анапы откроют до конца года
Движение по Северному обходу Анапы откроют до конца года
Погибли до приезда скорой: легковушка вылетела на встречную полосу и врезалась в КамАЗ на Кубани
Погибли до приезда скорой: легковушка вылетела на встречную полосу и врезалась в КамАЗ на Кубани
Голый неадекватный мужчина устроил погром в продуктовом магазине в Крымске. Видео
Голый неадекватный мужчина устроил погром в продуктовом магазине в Крымске. Видео
Дождь с мокрым снегом пройдет в Краснодаре ближайшей ночью
Дождь с мокрым снегом пройдет в Краснодаре ближайшей ночью
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Федеральную трассу М-4 «Дон» в 2024 году продлят до Крыма
  2. Африканского льва конфисковали у «Планеты Океан» в Анапе
  3. Охотники тяжело ранили мужчину в лесу в Абинском районе
  4. Пропавший в горах Сочи турист вышел на связь со спасателями
  5. Пожилой мужчина умер на улице по пути в больницу в Анапе
  6. В Краснодаре может появиться улица имени Владимира Жириновского
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях