Фармаколог Кондрахин рассказал, чем грозит прием лекарств не по инструкции
Медицинские препараты могут причинить значительный ущерб здоровью, если использовать их не по инструкции.
Фармаколог Андрей Кондрахин отметил, что такой прием лекарства называется офф-лейбл. В таком случае препарат используют не по назначению, придуманному производителем. Как правило, это касается жизненно важных лекарств, например, капли для глаз, которые помогают против опухоли.
«Дело в том, что бывают клинические исследования, которые проводит не производитель, а научное сообщество. Когда они завершаются, производитель может внести изменения в инструкцию, чтобы препарат получил новые возможности. Но бывает так, что производитель не заинтересован в изменении инструкции. И тогда этот препарат применяется по назначению врачебной комиссии», — объяснил эксперт.
По словам специалиста, лекарства часто уходят в офф-лейбл, поскольку на детях клинические испытания запрещены, вследствие чего малое количество производителей выпускают для них препараты. Он также добавил, что для этого Минздрав одобрил список лекарств, которые можно назначать детям офф-лейбл.
«Применение лекарства офф-лейбл потому, что есть интернет и там кто-то что-то посоветовал, — это другая история. Первое — мы не достигнем эффекта, потеряем время. Второе — мы можем получить эффект, который окажется более тяжелыми, может нанести какой-то непоправимый ущерб», — отметил фармаколог.
Специалист подчеркнул, что лекарство — химическое вещество, нарушающее процессы в организме для борьбы с болезнью. Так, если принимать подобные препараты, может возникнуть новое патологическое состояние, с которым уже никто не сможет справиться, сообщает радио Sputnik.
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