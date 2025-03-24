«Факты» сняли эксклюзивные кадры уничтожения боеприпасов времен войны на Кубани

Краевых журналистов впервые допустили на площадку, где специалисты Росгвардии уничтожили боеприпасы времен Великий Отечественной войны. Снаряды были обнаружены в Крымском районе местными жителями.

«Впервые в истории кубанского телевидения. Наша съемочная группа оказалась ближе всех, мы покажем, как будет уничтожено 80 снарядов времен Великой Отечественной войны. Найденные боеприпасы были осмотрены взрывотехниками, они приняли решение не перевозить их, а устранить на месте, где и нашли», — сообщил корреспондент телеканала «Кубань 24» Николай Тихий.

Боеприпасы обнаружили во время земляных работ в станице Варениковской. Здесь проходила знаменитая «Голубая линия» обороны нацистов. После звонка в экстренные службы на место выехали специалисты Росгвардии. Ликвидацией занимался отряд ОМОНа «Пластун». Перед тем, как допустить съемочную группу к месту подрыва, журналистов экипировали, также им провели инструктаж.

«500 м от места планируемого взрыва — это наиболее безопасное место. Поскольку сегодня выбрано уничтожение электрическим способом — тут находится и заветная детонирующая кнопка красного цвета, а контроль за ней осуществляет взрывотехник», — сказал Николай Тихий.

62 боеприпаса пришлось разделить на несколько партий, так безопасней и эффективнее. Только с начала года на счету войск национальной гвардии более 30 выездов, около 200 обезвреженных снарядов времен Великой Отечественной и свыше 500 га обследованной территории.

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