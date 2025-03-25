«Факты» рассказали о ветеране Великой Отечественной войны из Анапы

В преддверии 9 Мая «Факты» рассказывают о людях, которые завоевали и завещали Победу будущему поколению. Участнику Великой Отечественной войны Василию Кулькину 98 лет. Впервые он столкнулся с нацистами, когда ему было 14 лет.

Василий Кулькин рассказал, что секрет его долголетия — это позитив. Ветеран в свои 98 лет ведет активный образ жизни — любит гулять, сам облагораживает дом и выращивает виноград. Еще одно любимое занятие – чтение, чтобы было лучше видно — приобрел специальный фонарь и лупу. Ветеран любит показывать гостям альбом с фотографиями и рассказывать историю жизни.

Война началась, когда Василию Михаиловичу Кулькину было 14 лет. Двух друзей постарше мобилизовали. Когда пришли на них похоронки, он твердо решил, что пойдет на фронт.

«Решил, что отомщу за них. И, конечно же, исполню свой долг перед Родиной», — поделился ветеран Великой Отечественной войны Василий Кулькин.

В 18 лет его призвали в армию — после окончания Ульяновского танкового училища. В апреле 1945 года попал на фронт и застал Победу.

На следующий день его вместе с боевыми товарищами подняли по тревоге и отправили в Чехословакию. Он несколько лет ликвидировал остатки нацистских пособников в Карпатах. Был наводчиком, механиком, командиром танка. За участие в этой операции удостоен награды.

Потом Василий Михайлович переехал в Анапу на сверхсрочную службу в танковой части. После 1974 года работал в горкоме и ДОСААФ. Здесь нашел любовь, с которой прожил много лет. У ветерана одна дочь, два внука и четыре правнучки. Все живут в разных городах, но День Победы обязательно празднуют вместе.

Несмотря на почтенный возраст, он постоянно принимает участие в патриотических мероприятиях, и даже в соревнованиях по лапте.

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