Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Facebook* и Instagram* разрешат женщинам публиковать фото с обнаженными сосками

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/facebook-i-instagram-razreshat-zhenshhinam-pokazyvat-obnazhennye-soski
Facebook* и Instagram* разрешат женщинам публиковать фото с обнаженными сосками
Фото unsplash.com

Активисты почти 10 лет ведут борьбу за право женщин показывать соски на снимках так же, как правила соцсетей разрешают это мужчинам.

Наблюдательный совет Meta* отменил решение об удалении фотографий с обнаженными сосками. Совет пересмотрит правила модерации таких снимков, так как ограничений и исключений из правил слишком много.

Сейчас в соответствии с правилами в соцсетях ограничена публикация обнаженных фото. Для женских снимков основным критерием считается заметность сосков. Фильтр пропускал только обнаженные фотографии, где они отретушированы. При этом запрета на фото с мужскими сосками и их модерации нет.

Жалобы на алгоритмы поступили после того, как алгоритмы заблокировали посты трансгендерной пары из США. Модераторы восстановили публикации, но наблюдательный совет решил, что политика модерации не верна, и рекомендовал установить единые правила для полов.

Meta* должна отреагировать на рекомендации в течение 60 дней, но, по данным СМИ, там приветствуют это решение, сообщает РБК.

*Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана в РФ экстремистской организацией.

Читайте также: суд обязал Facebook* выплатить бывшему тренеру ФК «Кубань» Дмитрию Хохлову 65 млн рублей.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Обращение Путина по теме СВО: в расписании президента на 18 января нет официальных выступлений
Обращение Путина по теме СВО: в расписании президента на 18 января нет официальных выступлений
Евгений Пригожин заявил, что YouTube в России будет закрыт в ближайшее время
Евгений Пригожин заявил, что YouTube в России будет закрыт в ближайшее время
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Где в Краснодарском крае можно искупаться на Крещение
Где в Краснодарском крае можно искупаться на Крещение
Водитель грузовика погиб при столкновении с припаркованными машинами под Краснодаром
Водитель грузовика погиб при столкновении с припаркованными машинами под Краснодаром
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
  2. Вместо крещенских морозов +19 °С: на Кубани 19 января сохранится аномальное тепло
  3. Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
  4. Где в Краснодарском крае можно искупаться на Крещение
  5. Сохранить кинотеатр: капремонт «Болгарии» в Краснодаре оценивается в 130 млн рублей
  6. Строительство нового Федоровского гидроузла планируют завершить в 2025 году
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях