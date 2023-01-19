Facebook* и Instagram* разрешат женщинам публиковать фото с обнаженными сосками

Активисты почти 10 лет ведут борьбу за право женщин показывать соски на снимках так же, как правила соцсетей разрешают это мужчинам.

Наблюдательный совет Meta* отменил решение об удалении фотографий с обнаженными сосками. Совет пересмотрит правила модерации таких снимков, так как ограничений и исключений из правил слишком много.

Сейчас в соответствии с правилами в соцсетях ограничена публикация обнаженных фото. Для женских снимков основным критерием считается заметность сосков. Фильтр пропускал только обнаженные фотографии, где они отретушированы. При этом запрета на фото с мужскими сосками и их модерации нет.

Жалобы на алгоритмы поступили после того, как алгоритмы заблокировали посты трансгендерной пары из США. Модераторы восстановили публикации, но наблюдательный совет решил, что политика модерации не верна, и рекомендовал установить единые правила для полов.

Meta* должна отреагировать на рекомендации в течение 60 дней, но, по данным СМИ, там приветствуют это решение, сообщает РБК.

*Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана в РФ экстремистской организацией.

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