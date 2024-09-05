Ежегодный «Юфорум» пройдет в октябре в Туапсинском районе

Прием заявок уже стартовал. Краевой форум пройдет с 23 по 25 октября. Мероприятие соберет около 200 участников со всего региона в возрасте от 18 до 35 лет.

Благодаря форуму формируется молодежная сеть команд края, что позволит ей принимать участие в решении общественно значимых проблем, отметил замминистра образования, науки и молодежной политики Кубани Сергей Урайкин. В этом году на мероприятии в центре внимания поддержка сельской молодежи региона.

«Участники смогут пообщаться с единомышленниками, получить проектные, социальные и цифровые компетенции, обменяться опытом», — сказал Урайкин.

Кроме того, в рамках форума проведут конкурс «Росмолодежь.Гранты». Максимальный размер поддержки — 800 тыс. рублей. Участники форума могут представить не более одной заявки с проектом в любой из 18 номинаций.

Заявки на форум будут принимать до 20 октября. Регистрироваться на участие в «Росмолодежь.Гранты» можно до 18 октября на сайте «Молодежь России», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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