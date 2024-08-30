Около 100 заявок подано на конкурс «ИМЯ» на Кубани за месяц до окончания приема

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова напомнила в своих соцсетях, что до завершения приема заявок на краевой конкурс вокалистов «ИМЯ» остался один месяц.

По словам замглавы региона, уже около 100 исполнителей отправили свои видео с песнями для участия в проекте. Большинство из них — девушки.

«Конкурс проводится по инициативе губернатора — это отличная возможность заявить о себе. В этом году возрастные рамки расширены — участие могут принять эстрадные исполнители от 18 до 35 лет», — написала Анна Минькова в Telegram.

В финал конкурса отберут 15 лучших вокалистов. Общий призовой фонд проекта в этом году — 5 млн рублей, из которых 1,5 млн рублей получит один из исполнителей в качестве Гран-при, добавила вице-губернатор.

Чтобы принять участие в региональном конкурсе, нужно иметь регистрацию в Краснодарском крае и не работать в качестве артиста-вокалиста в государственных театрально-концертных организациях. При этом к участию допускаются артисты муниципальных учреждений.

«Подать заявку на конкурс можно на сайте. В ней исполнители представляют два видео без склейки и монтажа на разные вокальные произведения — они должны исполняться вживую», — уточнила Анна Минькова.

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