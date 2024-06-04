Ежегодную выплату на ребенка ко Дню защиты детей предложили ввести в России

В Госдуму внесли проект о ежегодной выплате на ребенка ко Дню защиты детей. Размер такой выплаты может составить 20% от установленного в стране прожиточного минимума.

Согласно новому законопроекту, предлагается предоставлять такую выплату на каждого ребенка до 16 лет с гражданством РФ. На эти средства сможет рассчитывать один из родителей или других законных представителей ребенка.

Проводить выплаты к Международному дню защиты детей предложили с 1 по 31 мая каждого года. По мнению авторов инициативы, это позволит родителям лишний раз порадовать детей в преддверии праздника. Нововведение хотят ввести уже с 2025 года.

«Ежегодная выплата к Международному дню защиты детей не учитывается в составе доходов семей получателей такой выплаты при предоставлении им иных мер социальной поддержки и не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам», — приводит текст проекта закона РИА «Новости».

Читайте также: журналисты Кубани организовали праздник в честь Дня защиты детей.