Журналисты Кубани организовали праздник в честь Дня защиты детей

В День защиты детей журналисты Краснодарского края приготовили множество сюрпризов для участников праздника в парке 30-летия Победы. Для гостей организовали тематические площадки и фотозоны.

В маленьком туристическом лагере «Кубань 24» в международный праздник можно было все: придумать новых животных, отгадать загадки, получить заветный приз и просто повеселиться. Объединившись с «Россия. Кубань», ведущие краевых телеканалов делали с ребятами зарядку для тела и ума на природе.

«Каждая локация, как вы уже знаете, готовилась в стиле Года семьи. Мы подумали, какая есть ассоциация с семьей? Решили, что это домашний очаг, у которого собираются родители, бабушки, дедушки, внуки. Потому и сделали большой туристический очаг», — рассказывает генеральный продюсер «Кубань 24» Дмитрий Крамарь.

«На так называемой «СМИшной полянке» девять интерактивных локаций. Маленькие гости могут поучаствовать здесь в играх и угоститься», — делится корреспондент «Кубань 24» Виктория Саввина.

Коллеги с «Телеканала Краснодар» в этом году представляет концепцию дома. Там и мама вкусно накормит, и папа спасет, радио «Казак FM» угощали гостей кубанским квасом и приглашали потанцевать, а озорная красная «АИФка» «Аргументов и Фактов» зазывала сделать аквагрим. Знакомство со СМИ получилось веселым.

«Нам было очень важно создать такую уютную и интересную атмосферу для деток, чтобы, во-первых, они повеселились, во-вторых, чтобы знали о СМИ Краснодарского края. Сегодня важно, чтобы дети были информационно грамотными и соблюдали информационную гигиену», — отмечает руководитель Департамента информационной политики Краснодарского края Галина Жукова.

Такой праздник журналисты Кубани организуют каждый год. В 2024-м «СМИшная» полянка не оставила детей равнодушными.