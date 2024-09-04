Ежегодная пресс-конференция волейбольного клуба «Динамо» прошла в Краснодаре

На ней рассказали о планах на сезон, показали новую форму команды, а также представили обновленный состав.

Теперь в «Динамо» Дарья Рысева, Юлия Подскальная и Екатерина Евдокимова. Тренер уверен, что такой состав принесет новые победы

«Климат и настроение в команде не стали хуже, как минимум. Все позитивно смотрят в будущий сезон, в принципе уже достаточно неплохо подружились друг с другом. В целом атмосфера на тренировках рабочая, позитивная, поэтому в этом плане я не переживаю», — отметил главный тренер женской команды «Динамо» Краснодар Павел Забуслаев.

По словам Сергея Быкова, поддержка кубанского спорта — это одна из главных социальных задач бизнеса. Проходит она в рамках программы устойчивого развития. AVA Group уже третий сезон является генеральным спонсором женской волейбольной команды «Динамо» Краснодар.

«С каждым годом мы увеличиваем финансирование для нашего клуба, что помогает клубу лучше играть. Как говорится, чем больше финансирование, тем лучше результат. Мы так надеемся. Мы сами с Кубани, мы любим свою Родину — большую и малую. Надо помогать всем», — говорит вице-президент AVA Group Сергей Быков.

«Динамо» Краснодар представляет регион на национальных и республиканских соревнованиях с 1946 года. В прошлом году российский волейбол отметил свое столетие. На этот сезон у команды в планах только побеждать.

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